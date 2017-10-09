Український екіпаж Eurolamp WRT виграв Ралі Іспанії в категорії WRC Trophy

В Салоу завершився 11-й етап Чемпіонату світу з класичного ралі (WRC) Ралі Іспанії, де перемогу в категорії WRC Trophy здобув екіпаж пілота Валерія Горбаня, повідомляє офіційний сайт української команди Eurolamp WRT.

Скориставшись суботніми проблемами Валерія Горбаня і Сергія Ларенса, один з їхніх суперників по категорії WRC Trophy, Жан-Мішель Раукс, починав неділю в безпосередній близькості від екіпажу Eurolamp WRT. І за перші чотири швидкісні ділянки дня він зміг довести цю близькість до критично небезпечних значень - після СУ17 француз відставав від дуету української команди всього на 0,6 секунди.

“Ми надто довго зволікали сьогодні, думаючи, що маємо достатню перевагу. Але після того, як на четвертій спецділянці дня у нас трапився розворот, який коштував втрати чималого часу, ситуація стала дуже неприємною. Ми зрозуміли, що перемога від нас може вислизнути. Необхідно було прискорюватися. Що ми і зробили на двох заключних відрізках", - розповів після фінішу іспанського етапу Валерій Горбань.

Таким чином, екіпаж Eurolamp WRT фінішував на Ралі Іспанії на 24-й позиції абсолютного заліку, вигравши у категорії WRC Trophy. Провівши всі сім відведених правилами залікових гонок WRC Trophy, Валерій Горбань і Сергій Ларенс очолюють турнірну таблицю заліку. Але у їх суперників ще є по дві гонки в запасі. Так що доля трофею вирішиться або у Великобританії, або в Австралії, але вже без безпосередньої участі української команди.

В абсолютному заліку перемогу здобув британський гонщик команди Citroen Total Abu Dhabi Кріс Мік.Пілот став кращим з результатом 3 години 1 хвилина 21,1 секунди. Другий результат показав француз Себастьєн Ожье (+28 секунд), який виступає за команду M-Sport. Замкнув трійку кращих партнер Ожье по команді естонець Отт Тянак (+33 секунди).

В особистому заліку лідирує Ожье, в активі якого 198 очок, далі йдуть Тянак (161) і бельгієць Тьєррі Невіль (160 балів) з Hyundai Motorsport.