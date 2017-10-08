Пілот Mercedes Хемілтон виграв Гран-прі Японії Формули-1

На трасі "Сузука" завершився черговий етап Гран-прі чемпионатат світу з автоперегонів класу "Формула-1", де перемогу здобув британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Британець подолав 53 кола траси за 1 годину 27 хвилин 31.194 секунди. Його основний суперник у чемпіонаті світу сезону-2017 Себастьян Феттель зійшов з дистанції на 4-му колі.

Читайте такожХемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Формули-1Хемілтон виграв кваліфікацію напередодні і по ходу гонки жодного разу не дав приводу засумніватися в своїй першості. У підсумку, він випередив найближчого суперника на 1.211 секунди.

2-е місце посів Макс Ферстаппен з Red Bulll, третє - його партнер по команді Даніель Ріккардо - 9,679 секунди відставання.

Не потрапив на подіум партнер Хемілтона з Mercedes Валттері Боттас, який відстав від переможця більш ніж на 10 секунд - 4-е місце.

В таблиці чемпіонату сезону-2017, на даний момент, у Хемілтона 306 балів, Феттеля - 247, Боттаса - 234, Ріккардо - 192, Райкконена - 148, Ферстаппена - 111.

Наступний етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі США - відбудеться 20-22 жовтня.