Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Формули-1
11:20, 07 жовтня 2017Мотор
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Другий результат показав партнер британця по "Мерседесу" Боттас, але через штраф фін втратить п'ять позицій.
Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії / Reuters
Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії - чергового етапу Формули-1. Другий результат показав партнер британця по «Мерседесу» Валттері Боттас, але через штраф фін втратить на стартовій решітці п'ять позицій, таким чином з другого місця в гонці стартує Себастьян Феттель, який кваліфікувався третім.
Даніель Ріккардо і Макс Ферстаппен посіли у кваліфікації четверте і п'яте місця, Кімі Райкконен розташувався на шостій позиції, а на сьомому і восьмому місцях закінчили сесію гонщики «Форс Індія» Естебан Окон і Серхіо Перес. Феліпе Масса і Фернандо Алонсо замкнули топ-10.
Гонка Гран-прі Японії відбудеться завтра.
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