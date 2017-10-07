Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Формули-1

Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Японії - чергового етапу Формули-1. Другий результат показав партнер британця по «Мерседесу» Валттері Боттас, але через штраф фін втратить на стартовій решітці п'ять позицій, таким чином з другого місця в гонці стартує Себастьян Феттель, який кваліфікувався третім.

Даніель Ріккардо і Макс Ферстаппен посіли у кваліфікації четверте і п'яте місця, Кімі Райкконен розташувався на шостій позиції, а на сьомому і восьмому місцях закінчили сесію гонщики «Форс Індія» Естебан Окон і Серхіо Перес. Феліпе Масса і Фернандо Алонсо замкнули топ-10.

Гонка Гран-прі Японії відбудеться завтра.