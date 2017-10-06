Член сім'ї Шумахера розповів про стан здоров'я 7-разового чемпіона Формули-1

Стан відомого гонщика Міхаеля Шумахера через чотири роки після трагедії на гірськолижному курорті у Франції залишається важким.

Як стверджує портал Auto-Bild, "Червоний барон" знаходиться в комі. При цьому він 24 години на добу підключений до апарату штучного дихання і цілодобово знаходиться під пильною увагою декількох лікарів.

В якості співрозмовника джерела виступив один з членів сім'ї Шумахера, ім'я якого не називається. Він і розповів сумні подробиці.

Читайте такожСім'ю Міхаеля Шумахера шантажували, погрожуючи життям дітей гонщика"На жаль, він у комі, з останніх сил бореться за життя, — сказав близький Міхаеля. — Шансів не надто багато. Члени сім'ї постійно поруч з ним, але дуже боляче бачити те, що відбувається".

Також стало відомо, що вага тіла Шумахера зменшилася до 45 кг, а зріст - до 160 см (раніше зріст гонщика становив 174 см).

Шумахер, нагадаємо, в грудні 2013 року катався на лижах у французькому Мерібелі і невдало впав, вдарившись головою об камінь. Незважаючи на те, що він був у шоломі, травма виявилася дуже серйозною. Міхаель півроку перебував у медикаментозній комі, переніс дві нейрохірургічні операції, перш ніж був переправлений в свій будинок у Швейцарії, де продовжив лікування в оточенні близьких і під пильним наглядом медиків.

Протягом майже чотирьох років про стан здоров'я Шумахера надходила вкрай суперечлива інформація. У якийсь момент менеджер семиразового чемпіона "Формули-1" Сабіна Кім заборонила представникам преси писати про його здоров'я.