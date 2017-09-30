Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Малайзії Формули-1, Феттель - останній

На автодромі Сепанг в Куала-Лумпурі завершилася кваліфікація чергового етапу чемпіонату світу по автогонках в класі Формула-1 Гран-прі Малайзії, де перемогу здобув британський пілот Льюїс Хемілтон з німецької Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон подолав найшвидше коло за 1 хвилину 30.076 секунди.

Пару йому на першій решітці стартового поля завтра в гонці складе фін Кімі Райкконен з італійської Ferrari - 1:30,121.

На другий стартовій решітці гонку почнуть пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо, а на третій - партнер Хемілтона з Mercedes Валттері Боттас і Естебан Окон з Force India.

Сенсацією сьогоднішньої кваліфікації став той факт, що Себастьян Феттель з Ferrari не зміг показати результату і завтра стартує з останнього 20-го місця. У боліда пілота виникли проблеми з мотором і він зміг проїхати всього 2 кола.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Малайзії відбудеться в неділю, 1 жовтня.