Команда Формули-1 замінила пілота - замість росіянина Квята буде виступати француз Гаслі

Команда Формули-1 Toro Rosso оголосила про те, що пілот молодіжної програми Red Bull П'єр Гаслі замінить Данила Квята на найближчих етапах Формули-1, повідомляє Motorsport.

Для француза етап Гран-прі Малайзії стане дебютною гонкою в Ф1.

У прес-релізі Toro Rosso говориться, що Гаслі замінить Квята в декількох гонках, без зазначення конкретної кількості. За даними видання, це будуть як мінімум Гран При Малайзії та Японії.

Квята залишили в системі Red Bull

Причиною вибору Гаслі Toro Rosso називає його успіхи в чемпіонаті Суперформула, де він у цьому році бореться за титул.

Читайте такожГонщики Формули-1 вишикувалися в чергу на вакантне місце пілота "Мерседес"«Scuderia Toro Rosso була створена компанією Red Bull для того, щоб приводити пілотів своєї юніорської програми у Формулу 1, що ми і робимо, надаючи П'єру цей шанс.

Він наступний на черзі [молодих гонщиків] Red Bull, і він довів, що заслуговує на це, вигравши титул в GP2 в 2016 році, і дуже здорово виступаючи в чемпіонаті Суперформула в Японії. У нього є реальний шанс виграти титул, оскільки він лише на пів-очка відстає від лідера», – цитує прес-служба команди її керівника Франца Тосту.

Сам Гаслі висловив вдячність Toro Rosso за цю можливість.

«Я б хотів подякувати всім, хто допоміг мені отримати цей шанс в гоночній кар'єрі, і особливо Red Bull, доктора Хельмута Марко і Scuderia Toro Rosso. Для мене це неймовірна можливість. Я відчуваю, що готовий до неї настільки, наскільки це можливо. Будучи в нинішньому сезоні третім пілотом Red Bull, я готувався до всього, що пов'язане з цією роллю. Зроблю все можливе, щоб якомога краще виступити за Toro Rosso у майбутніх перегонах», – цитує команда француза.