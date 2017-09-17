Хемілтон виграв Гран-прі Сінгапуру Формули-1

У Сінгапурі завершився черговий етап Гран-прі чемпіонату світу з автоспорту серед машин класу Формули-1, де перемогу здобув британський пілот Льюїс Хемілтон на Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон показав результат 2 години 03 хвилини 23.543 секунди.

Слідом за британцем, до призової трійки увійшли Даніель Ріккардо з Red Bull (відставання - 4,507 секунди) і партнер Хемілтона в команді Mercedes Валттері Боттас (8,800).

Знаменита нічна гонка в Сінгапурі в цьому році крім штучного освітлення відрізнялася і похмурою погодою - дощем, який ще більше ускладнював пілотам боротьбу в сукупності з освітленням.

Вже на початку гонки, в першому ж повороті після стартової прямої сталася масштабна аварія, де зійшли з перегонів машини Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена і Кімі Райкконена.Через кілька кіл гонку також залишив отримавший пошкодження автомобіль Фернандо Алонсо.

У підсумку, на трасу був змушений кілька разів виїжджати автомобіль безпеки. А гонщики проїхали не повну дистанцію - 58 кіл з 61.

Наступний етап чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Малайзії - відбудеться з 29 вересня по 1 жовтня.