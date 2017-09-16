Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру Формули-1, Хемілтон - п'ятий

У Сінгапурі завершилася кваліфікація чергового етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формули-1 - Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув Себастьян Феттель з Ferrari, повідомляє офіційний сайт змагань.

Німець подолав коло у своїй кращій спробі за 1 хвилину 39.491 секунди.

Компанію йому на першій стартовій решітці складе пілот Red Bull Макс Ферстаппен - 1:39.814.

Читайте такожРіккардо виграв перше і друге тренування Гран-прі Сінгапуру "Формули-1"Переможець перших двох тренувань, які відбулися в п'ятницю, партнер Ферстаппена по команді Даніель Ріккардо сьогодні показав третій результат - 1:39.840. А його партнером по другий стартовій решітці завтра в гонці стане ще один пілот Ferrari Кімі Райкконен - 1:40.069.

Нарешті, треью лінію займуть лилер нинішнього чемпіонату Льюїс Хемілтон з 5-м результатом - 1:40.126, і його партнер по Mercedes Валттері Боттас, який замкнув 6-ку найсильніших - 1:40.810.

Знаменита "нічна гонка" - Гран-прі Сінгапуру - відбудеться в неділю і розпочнеться о 15.00 за київським часом (20.00 - за місцевим).

Як повідомляв УНІАН, попередній етап чемпіонату "Формули-1" Гран-прі Італії завершився перемогою Хемілтона, який став лідером загального заліку сезону-2018.