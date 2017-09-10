Одеський гонщик насмерть розбився на авторалі

Одеський гонщик Сергій Коробейников загинув біля села Стрілецький Кут Чернівецької області, де в ці дні проходить чемпіонат України «Буковина-2017» з авторалі. Про це повідомляє "Думська".

Машину ГАЗ 2410 «Волга» екіпажу Коробейникова викинуло з траси на високій швидкості, і вона влетіла в бетонну опору.

61-річний гонщик загинув на місці, а штурман Андрій Паненко з переломом шиї доставлений в лікарню.