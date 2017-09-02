Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Італії Формули-1

В Монці (Італія) завершилася кваліфікація Гран-прі Італії Формули-1, де перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон з команди Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон подолав найшвидше коло на дистанції за 1 хвилину 34,660 секунди.

2-е місце на стартовій решітці займе Макс Ферстаппен 1,36,113, третє - Даніель Ріккардо - 1,36.841.

Цікаво, що кваліфікація розтягнулася більш ніж на 3 з половиною години. Стартувавши о 15.00 за київським часом, вона за 5 хвилин була перервана через дощ. Кваліфікація була відновлена лише о 17.40.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Італії відбудеться в неділю, 3 вересня.