Пілот Формули-1 Хемілтон виграв першу сесію вільних заїздів Гран-прі Італії

Гонщики Mercedes Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас показали кращу швидкість в ранковій сесії п'ятничних заїздів Гран Прі Італії, вигравши у суперників з Ferrari і Red Bull, повідомляє Motorsport.

По ходу першого тренування у Монці більшість гонщиків працювали з самим м'яким складом шин SuperSoft. Значна частина сесії пройшла при хмарній погоді і на сухій трасі, проте за 15 хвилин до кінця пішов легкий дощ. Так як прогноз обіцяє опади і у другої п'ятничної сесії, вранці команди прагнули проїхати по сухій трасі якомога більше кіл.

Читайте такожБританський гонщик Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії в чемпіонаті "Формули-1"За підсумками тренування на перших восьми місцях парами розташувалися пілоти чотирьох провідних команд в тому порядку, в якому вони і займають позиції в Кубку конструкторів: Mercedes, Ferrari, Red Bull і Force India.

Кращий час показав Льюїс Хемілтон, проїхавши коло за 1 хвилину 21.537 секунди. Це на чотири десятих повільніше часу торішнього поула.

Другим став його напарник по Mercedes Валттері Боттас, поступившись британцю трохи більше чотирьох десятих секунди. В секунді позаду Хемілтона виявилися обидва гонщика Скудерії – Себастьян Феттель і Кімі Райкконен, різниця між якими становила 47 тисячних секунди.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Італії відбудеться в неділю, 3 вересня.