Британський гонщик Хемілтон повторив рекорд Шумахера, у 68-й раз вигравши поул-позишн на етапі "Формули-1"

16:52, 26 серпня 2017
Мотор
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Хемілтон показав найкращий час в кваліфікації Гран-прі Бельгії.

Льюїс Хемілтон повторив рекорд Міхаеля Шумахера / Images Lat

Гонщик команди Mercedes Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію етапу "Формули-1" Гран Прі Бельгії, випередивши Себастьяна Феттеля і Валттері Боттаса, повідомляє офіційний сайт турніру.

Поул-позиція стала для Льюїса Хемілтона 68-ю у кар'єрі в Формулі 1, і він зрівнявся з рекордом Міхаеля Шумахера.

З другого ряду стартової решітки недільну гонку почнуть Валттері Боттас і Кімі Райкконен. Слідом за ними розташувалися пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо.

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Теги: #Хемілтон рекорд#кваліфікація Формули-1 рекорд