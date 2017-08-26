Британський гонщик Хемілтон повторив рекорд Шумахера, у 68-й раз вигравши поул-позишн на етапі "Формули-1"

Гонщик команди Mercedes Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію етапу "Формули-1" Гран Прі Бельгії, випередивши Себастьяна Феттеля і Валттері Боттаса, повідомляє офіційний сайт турніру.

Поул-позиція стала для Льюїса Хемілтона 68-ю у кар'єрі в Формулі 1, і він зрівнявся з рекордом Міхаеля Шумахера.

З другого ряду стартової решітки недільну гонку почнуть Валттері Боттас і Кімі Райкконен. Слідом за ними розташувалися пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо.