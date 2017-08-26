Гонщик "Формули-1" Себастьян Феттель підписав новий контракт з "Феррарі"

Пілот команди "Феррарі" Себастьян Феттель підписав з командою новий контракт і в наступному сезоні продовжить виступи за "скудерію".

Про новий контракт Феттеля команда "Феррарі" офіційно оголосила в рамках Гра-Прі Бельгії. У команді підкреслили, що не хочуть дозволити спекуляцій про майбутнє пілотів, які можуть перешкодити їхній концентрації на боротьбі за чемпіонський титул.

Читайте такожФінський гонщик Райкконен продовжив контракт з "Феррарі"Попередній контракт Себастьяна Феттеля з "Феррарі" закінчувався в кінці нинішнього сезону. Довгий час сторони не могли домовитися про продовження угоди. Однак, як повідомляє Sky Sports, сьогодні вранці Феттель поставив підпис під новим контрактом з "Феррарі". Термін угоди закінчується в кінці 2020 року.

Нинішній сезон є для Феттеля третім у складі "Феррарі". Зараз німець з 202 очками лідирує в загальному заліку чемпіонату світу, випереджаючи свого найближчого переслідувача, Льюїса Хемілтона, на 14 балів.