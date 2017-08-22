Фінський гонщик Райкконен продовжив контракт з "Феррарі"

Фінський пілот Кімі Райкконен залишиться в "Феррарі" ще на один рік.

Чинний контракт Кімі Райкконена з "Феррарі" закінчувався в кінці нинішнього сезону, і майбутнє фінського ветерана в команді було під питанням, повідомляє Sport Arena.

Проте сьогодні "Феррарі" оголосила про те, що контракт з Райкконеном продовжений до кінця наступного сезону. Передбачається, що це допоможе італійській команді зберегти в своєму складі Себастьяна Феттеля, який неодноразово заявляв, що хоче бачити своїм напарником саме 37-річного Райкконена.

У поточному сезоні Кімі Райкконен з 116 очками посідає п'яте місце в загальному заліку чемпіонату світу.

Фін виступав за "Феррарі" у період з 2007-го по 2009 роки, після чого повернувся в Скудерію в 2014 році. У 2007 році саме Райкконен приніс "Феррарі" останній на даний момент чемпіонський титул.