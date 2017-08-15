В команді Формули-1 Mercedes розповіли про наявність запасного плану щодо складу пілотів

Глава команди Формули-1 Mercedes Motorsport Тото Вольф заявив, що після торішнього відходу Ніко Росберга не може дозволити собі не мати запасного варіанту майбутнього складу гонщиків, але зазначив, що Хемілтон і Боттас – пріоритет для команди, повідомляє Motorsport.

В кінці 2016 року Mercedes застав зненацька відхід чинного чемпіона Ніко Росберга, який після завоювання титулу вирішив закінчити кар'єру у Формулі-1.

В якості заміни німця команда переманила з Williams Валттері Боттаса. Його контракт закінчується в цьому році, і поки про продовження не оголошено, хоча очікується, що нова угода буде підписана. Чинний контракт його напарника – Льюїса Хемілтона – розрахований до кінця 2018 року.

За словами керівника команди Тото Вольфа, пам'ятаючи про ситуацію з Росбергом, він не вважає гарантованим поточний склад пілотів в майбутньому.

Читайте такожЧемпіон Формули-1 Росберг завершив кар'єру«У Формулі 1 тобі точно потрібен якийсь запасний варіант, план Б, – сказав Вольф Motorsport.com. – Навіть при наявності контракту не факт, що все залишиться як є. Обставини можуть змінитися.

Те, що ми маємо зараз – це план А. Але потім нас може чекати безліч різних поворотів, тому що ринок пілотів серйозно зміниться в 2018 і 2019 роках. Дуже важливо розглядати план Б " і план».

Вольф додав: «Це дуже багатогранне питання. Існує безліч різних ситуацій, в яких конкретний пілот може в підсумку виявитися. Є кілька здатних гонщиків, які могли б виступати за Mercedes. Тому потрібно розглядати всі сценарії».

Обговорюючи кандидатуру молодого протеже Mercedes Паскаля Верляйна, який проводить сезон в Sauber, Вольф сказав: «Ми знали, що Паскаль – одна з можливостей. Але він занадто молодий, щоб "спалювати" його за кермом машини, здатної вигравати гонки, і ставити його проти кращого гонщика пелотону».