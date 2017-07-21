В Honda назвали причини низької надійності в 2017 році

Глава Honda F1 Юсуке Хасегава розповів, що причиною низької надійності моторів японської компанії стали некоректні дані, отримані з випробувального стенду, повідомляє Motorsport.

Недолік потужності і низька надійність мотора Honda ускладнили для McLaren першу половину сезону – через десять етапів команда з Уокінга займає останнє місце в Кубку Конструкторів, маючи лише два очки, зароблені на Гран Прі Азербайджану.

Розмірковуючи про підсумки першої половини чемпіонату, керівник програми Honda у Формулі 1 Юсуке Хасегава розповів, що на етапах створення нової концепції мотора в компанії могли орієнтуватися тільки на дані з випробувального стенду, і не знали, як двигун поведе себе на трасі в гоночних умовах.

«Багато речей на стенді ми не могли перевірити – чи нормально, що довелося перевіряти їх на машині, – сказав Хасегаву в інтерв'ю, опублікованому на сайті Honda F1. – Одним з найбільш масивних елементів є масляний бак. У нас стоїть муляж масляного бака, але ми не можемо відтворити такі ж перевантаження та умови, як на автомобілі [під час їзди]. Теоретично у проектуванні ми повинні були враховувати реальну ситуацію, але ситуації не завжди однакові. Тому в першу чергу у нас були проблеми з масляним баком.

Друга проблема пов'язана з вібраціями. На стенді модель жорсткіше і важче реальної, так що вона не створює синхронних вібрацій. Але на реальному автомобілі – враховуючи коробку передач і шини – рівень інерції набагато нижче.

Низька інерція не завжди створює вібрації, але на трасі ситуація кардинально змінюється. Звичайно, ми знали, що якийсь рівень вібрації дійсно буде, але він виявився набагато більше, ніж ми очікували».

Також Хасегава зазначив, що в Honda не будуть знову змінювати концепцію силової установки, як зробили це в 2017 році.

«Ми не зупинимо розробку, нам потрібно постійно оновлювати [мотор], – сказав Хасегава. – Звичайно, продуктивність і результати – найважливіше, але це [поточні проблеми] допоможе в майбутньому. У наступному році ми будемо дотримуватися тієї ж концепції мотора.

Це добре, тому що розробка і поліпшення в цьому році безпосередньо пов'язані з майбутнім сезоном. Ми вже почали проектування [мотора] на наступний рік».