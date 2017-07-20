Дві найвідоміші ралійні серії об`єднаються у гонці в Дрогобичах

21-23 липня у Дрогобицькому районі Львівської області відбудуться найунікальніші ралійні перегони - ралі «Львівський стандарт», заради якого Чемпіонат України з міні-ралі «Кубок Лиманів» кардинально змінив географію, повідомили УНІАН в прес-службі змагань.

Ця гонка стане, одночасно, IV етапом Чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів» та ІІ етапом Національної серії з ралі «Кубок Карпат» - «Львівський стандарт 2017»

Традиційно ці етапи проводяться в Одеському регіоні, цього разу Лимани завітають до Карпат. Де й стануть частиною великого автоспортивного свята – ралі «Львівський стандарт», організатором якого є Галицький Автомобільний Клуб. При цьому, за словами організаторів, з точки зору спортивної складової перегони будуть захоплюючими, адже мають гравійне покриття, а траса прокладена з великим перепадом висот, швидкісними прямими ділянками та живописними лісовими відрізками з вузькими поворотами. Тож, можна чекати нових рекордів, особливо у повнопривідному класі.

Утім і для решти учасників «Львівський стандарт» стане справжнім випробуванням. Особливу увагу організатори приділяють підготовці дорожнього покриття та заходам безпеки, адже ралі – швидкий та видовищний спорт і глядачів просять знаходитися тільки у спеціально підготовлених зонах та дотримуватися правил безпеки.

Урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться у самому центрі курортного Трускавця, що прийматиме автоперегони вже вдруге у цьому році. Там на Майдані Незалежності о 19:00 год. 22 липня і буде даний старт найунікальнішиму ралійному етапу – ралі «Львівський стандарт». 23 липня учасники перемістяться у с.Уличне за Дрогобицького району, звідки почнуть долати свої «бойові» кілометри і де ввечері на міському стадіоні отримають заслужені Кубки та овації глядачів.

Національна серія з ралі «Кубок Карпат»: Це класичне ралі, що передбачає змагання екіпажів на дорогах загального користування, перекритих для громадського транспорту та людей на час проведення перегонів. Традиційно «Кубок Карпат» проводиться на Заході України. Чемпіонат України з міні – ралі «Кубок Лиманів» : Міні-ралі є однією з форм класичного ралі, що проводиться на обмеженій кількості спец.ділянок, що екіпажі долають по кілька разів у двох напрямках. Головною відмінністю міні-ралі є закрита та закільцьована траса, що не проходить через дороги загального користування. Географія «Кубку Лиманів» - Одеська та Миколаївська області.