Керівник Mercedes виключив можливість переходу Хемілтона в Ferrari

Гоночний бос Mercedes спростував чутки про можливий інтерес триразового чемпіона світу до зміни команди: за його словами, немає жодного свідчення таких намірів британця, повідомляє Motorsport.

Версії про те, що Льюїс Хемілтон зацікавлений у довгостроковому контракті з Ferrari, з'явилися в ЗМІ по ходу недавнього уїк-енду в Сільверстоуні, який закінчився впевненою перемогою пілота Mercedes, чий нинішній контракт діє до кінця 2018 року.

За словами Тото Вольфа, ці чутки не мають ніякого відношення до реальності.

Читайте такожПілот Формули-1 Хемілтон після інциденту на Гран-прі Азербайджану: "Феттель зганьбив себе"«Не знаю, хто говорить про Люїса і Ferrari, але це не хтось з команди і не він сам, – сказав австрієць. – Все, що сказав Льюїс – що він є шанувальником Ferrari, як і всі ми. І що це команда, виступати за яку хотів би кожен пілот. І крапка. Зараз він в дуже хорошому місці, управляє якнайшвидшою на даний момент машиною, і це Mercedes. У нас є контракт, який діє ще півтора року, і до цього часу у нас була найкраща командна динаміка. Всі сторонні розмови не мають для мене ніякого значення. Ніякого».

Сам Хемілтон ніяк не став коментувати чутки, зауваживши лише, що навіть не знає, що взагалі буде займатися через шість місяців.

Коли його попросили розповісти про ситуацію, Льюїс відповів: «Я думаю, що в житті ви ніколи не можете знати, що станеться. Прямо зараз мені подобається пілотувати, а через півроку, нехай це і дуже малоймовірно – так як я думаю, що завжди буду любити гонки, – але все ж може трапитися щось божевільне. Я лише кажу, що неможливо передбачити, що буде у вас в голові до Різдва. Але сподіваюся, що все буде добре, а я отримаю четвертий титул. Але навіть якщо вдасться виграти ще один чемпіонат, це все одно не той випадок, коли можна буде сказати, що справу зроблено, і тепер можна спокійно відпочивати. Я завжди хочу вигравати ще. Навіть коли все ж доведеться зупинитися, щось усередині мене все одно буде вимагати нових перемог. Але зараз насамперед я сконцентрований на тому, щоб завоювати четвертий титул».

Як повідомляв УНІАН, у минулий уїк-енд Хемілтон виграв п'ятий раз поспіль Гран-прі Ведикобритании на трасі у Сільверстоуні.