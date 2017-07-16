Хемілтон п`ятий рік поспіль виграв Гран-прі Великобританії "Формули-1"

У Сільверстоуні завершився черговий етап чемпіонату світу з автогонок "Формули-1", де Льюіс Хемілтон здобув четверту перемогу поспіль за останні чотири роки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон виграв кваліфікацію і зайняв поул-позишн, а під час гонки жодного разу не втратив свого лідерства.

Британець подолав 51 коло дистанції за 1 годину 21 хвилину 27,430 секунди.

Читайте такожУ гонщика "Формули-1" Хемілтона можуть відібрати поул-позишн на Гран-прі ВеликобританіїЙого партнер по команді Mersedes програв переможцю гонки цілих 14,053 секунди, а пілот Ferrari Кімі Райкконен, який фінішував на 3-му місці - на 36,570 секунди.

Завершили гонку 17 пілотів з 20, що беруть участь в чемпіонаті.

Сьогоднішня перемога стала вже 57-ю в кар'єрі Льюїса Хемілтона.

У загальному заліку лідером чемпіонату є Себастьян Феттель з Ferrari - 177 очок. У Хемілтона 176 балів, у Боттаса - 154.Замикають п'ятірку найсильніших Даніель Ріккардо з Red Bull (117) і Рийкконен (98).

Наступний етап Формули-1 сезону 2017 відбудеться 28-30 липня в столиці Угорщини Будапешті, на автодромі Хунгарорінг.