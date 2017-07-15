У гонщика "Формули-1" Хемілтона можуть відібрати поул-позишн на Гран-прі Великобританії

Британець Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великобританії в Сільверстоуні. Хемілтон показав найкращий час. Трохи більше, ніж на півсекунди, від нього відстав Кімі Райкконен. Третім став Себастьян Феттель.

Тим не менш, Хемілтон може позбутися завойованої поул-позиції на завтрашньому Гран-прі, повідомляє Трибуна. Стюарди розслідують епізод, який трапився на початку третього сегмента кваліфікації: на одному з поворотів Хемілтон заблокував Ромена Грожана. За словами француза, через ці дії суперника він втратив багато часу

«У першій спробі в третьому сегменті мене заблокував Хемілтон – я втратив як мінімум 0,3 секунди. У спробі відігратися у другій спробі я заблокував колеса на третьому повороті», – сказав Грожан.

Невиконавчий директор команди «Мерседес» Нікі Лауда побоюється можливого покарання: «Буде дуже погано, якщо Льюїсу дадуть штраф у вигляді втрати трьох позицій».

А експерт Sky Sports Пет Сімондс взагалі вважає, що ніякого блокування не було: «Якщо Ромен вважає, що його заблокували, то сьогодні ввечері по дорозі в готель на трасі А43 його чекає великий сюрприз».

Сам Хемілтон пояснив, що не бачив Грожана: «Я не знаю, чи заблокував я його. Але якщо я це зробив, то попрошу вибачення – команда мені ні про що не повідомляла».