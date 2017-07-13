У Києві почнуть готувати пілотів найбільших авто- і мотогонок

Київський велотрек, а також мототрек можуть досить скоро перетворитися в базу для школи пілотів "Формули-1", а також найбільших мотогонок.

Таку заяву зробив перший заступник голови київської мерії Геннадій Пліс, повідомляє офіційний сайт КМДА.

За словами Геннадія Пліса, відновлення велотреку, а також відродження автоспорту в Україні має принести свої плоди.

"Молодь все частіше сідає на велосипеди. Це радує, адже велосипед – це добре. Але ще краще – бути за кермом мотоцикла. Швидкість дарує нереальні емоції. У нас прекрасні тренери і дуже багато хороших пілотів. Їх приклад надихає, і не тільки таких, як я. Вони – приклад для молоді", – додав Пліс.

Зазначимо, що на цих вихідних в Києві відбудеться MotoOpenFest.

Як зазначили в мерії міста, на фестивалі усі охочі зможуть випробувати себе у мотоспорті. Деякі заїзди спеціально будуть розраховані на аматорський рівень підготовки.