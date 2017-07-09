Етап Формули-1 - Гран-прі Австрії - виграв фін Валттері Боттас

Гонщик команди "Мерседес" Валттері Боттас виграв Гран-прі Австрії і здобув свою другу перемогу в кар'єрі Формули-1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Валттері Боттас, який став першим вчора і в кваліфікації, в самій гонці не зустрів на шляху до перемоги серйозних перешкод. Протягом всієї дистанції фінський пілот лідирував, підтримуючи комфортний відрив від найближчого переслідувача і першим перетнув фінішну лінію.

Другим фінішував Себастьян Феттель. Німець протягом більшої частини дистанції не мав шансів поборотися з Боттасом. Наприкінці Феттель впритул наблизився до Боттаса, але обійти його так і не зумів і задовольнився другим місцем.

Третє місце посів Даніель Ріккардо. Австралієць, який стартував четвертим, на старті випередив Кімі Райкконена і увірвався в трійку, з якої вже не випадав.

У кроці від подіуму зупинився Льюїс Хемілтон, який почав гонку з восьмої позиції. П'ятим завершив виступ Райкконен, замкнув шістку кращих Ромен Грожан. Місця з сьомого по десяте посіли Серхіо Перес, Естебан Окон, Феліпе Маса і Ленс Стролл.