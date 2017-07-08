Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії, Хемілтон стартуватиме лише восьмим

Пілот "Мерседеса" Валттері Боттас виявився найшвидшим у кваліфікації Гран-прі Австрії "Формули-1", повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

У вирішальному сегменті в першій спробі кращий час показав Валттері Боттас, який випередив Себастьяна Феттеля на 0,042 секунди. У підсумку Феттель посів друге місце в кваліфікації, на третій сходинці розташувався Льюїс Хемілтон. Кімі Райкконен став четвертим, Даніель Ріккардо - п'ятий.

Втім, стартувати Хемілтон буде не третім, а восьмим, оскільки втратить п'ять позицій через заміну коробки передач. Гонка Гран-прі Австрії відбудеться завтра.