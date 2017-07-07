Гонщик "Формули-1" Феттель проїхав задом, ледь не спровокувавши аварію (відео)

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель мало не став причиною лобової аварії. В одному з поворотів під час вільної практики Гран-прі Австрії болід німця занесло, і його машину розвернуло на 180 градусів. Опинившись проти руху, Феттель по інерції проїхав кілька метрів задом.

При цьому інші гонщики дивом встигли ухилитися від несподіваної перешкоди. У переговорах з інженером німецький гонщик зазначив, що з машиною все в порядку, і він сам припустився помилки, втративши контроль над задньою частиною боліда, повідомляють fakty.ictv.ua.