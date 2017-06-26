Пілот Формули-1 Хемілтон після інциденту на Гран-прі Азербайджану: "Феттель зганьбив себе"

Гран-прі Азербайджану видався яскравим на події і запам'ятався скандальним епізодом з участю лідерів чемпіонату – Себастьяна Феттеля (Феррарі) і Люіса Хемілтона (Мерседес), повідомляє Isport.

На 20-му колі, коли гонщики їхали в режимі автомобіля безпеки, в одному з поворотів Хемілтон, який йшов першим, різко скинув швидкість. Такий маневр був несподіваним для Феттеля, що рухався слідом, так що німець врізався у суперника ззаду. Після цього пілот Феррарі порівнявся з британцем і в'їхав в бік його боліда, за що пізніше отримав штраф у вигляді десятисекундной зупинки.

На думку Хемілтона, така поведінка Феттеля є неспортивною:

Читайте такожБританець Хемілтон виграв кваліфікацію етапу "Формули-1" Гран-прі Азербаджана"Я контролював темп. Як і на всіх інших рестартах, я сповільнилося в тому ж самому місці, де і завжди. Феттель, судячи з усього, просто заснув за кермом і в результаті врізався в мене ззаду. Але це не моя проблема. Ти порівнявся з суперником, навмисно в нього в'їхав, намагаючись позбутися конкурента, а потім фактично вийшов сухим з води – адже Феттель все одно фінішував четвертим. Це неповага, сьогодні Феттель себе зганьбив, як мені так здається", - цитує Хемілтона GP Update.

У Феттеля на цей рахунок інша точка зору:

"Все було цілком очевидно. Я ж не спеціально врізався в нього ззаду. Так чинити не можна. Він вже кілька разів робив так в минулому. Проблема в тому, що я був прямо позаду нього і теж готувався до рестарту. Як і всі інші боліди. Могла піти ланцюгова реакція. Так просто не можна діяти. Мені здається, якщо я отримав штраф, то і він теж повинен був здобути".

Зазначимо, що стюарди Гран-прі Азербайджану не знайшли доказів неправомірних дій з боку Льюїса Хемілтона під час рестарту, адже пілот сповільнилося виключно з метою відпустити машину безпеки, щоб потім не обігнати її на прямий і тим самим не порушити регламент.

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Азербайджану пройшов напередодні і завершився перемогою австралійця Даніеля Ріккардо.