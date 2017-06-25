Австралієць Ріккардо виграв гонку Формули-1 Гран-прі Азербайджану

У Баку завершився черговий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1 сезону-2017, де перемогу здобув австралієць Даніель Рикаардо з команди Red Bull, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вузька міська траса Гран-прі Азербайджану відрізнялося впертою боротьбою, численними зіткненнями болідів, внаслідок яких гонка навіть була перервана на кілька хвилин на півдорозі. Тим не менш, через дві з зайвим години після початку змагань, гонка все-таки була завершена.

П'яту у своїй кар'єрі перемогу несподівано здобув австралієць Даніель Ріккардо з команди Red Bull, подолав 51 коло за 2 години 03 хвилини 55.570 секунди. Цікаво, що за підсумками кваліфікації Ріккардо стартував на 5-му ряду стартового поля під дуже низьким 10-м номером і мав мінімум шансів на успіх.

У впертій боротьбі за 2-3 місця молодий Ленс Стролл на останніх метрах дистанції в неймовірній боротьбі поступився Валттері Боттасу - 3.904 секунди відставання проти 4.009.

Лідери чемпіонату через поломку у Хемілтона і 10-секундний штраф у Феттеля змушені були боротися за 4-5 місця, де кращим виявився Феттлель - 5.976 секунди відставання у німця проти 6.188 у англійця.

В загальному заліку, за підсумками гонки в Баку, у Феттеля 141 очко, Хемілтона - 129, Боттаса - 93, Райкконена - 73 і Ріккардо - 67.