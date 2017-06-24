Британець Хемілтон виграв кваліфікацію етапу "Формули-1" Гран-прі Азербаджану

Британський гонщик команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон показав найкращий час у кваліфікації етапу "Формули-1" в Баку - Гран-прі Азербайджану, випередивши Валттері Боттаса і Кімі Райкконена.

Читайте такожТриразовий чемпіон "Формули-1" Хемілтон: Можу завершити кар'єру в кінці рокуБоттас відстав від Хемілтона на 0,434 секунди. Райкконен - на 1,100 секунду. Четвертим став Себастьян Феттель, п'ятим - Макс Ферстаппен.

Місця з шостого по десяте посіли Серхіо Перес, Естебан Вікон, Ленс Стролл, Феліпе Маса і Ріккардо.