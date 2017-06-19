Сезон-2018 в "Формулі-1": відомі всі міста і дати
Міжнародна автомобільна федерація опублікувала календар «Формули-1» на наступний рік.
Міжнародна автомобільна федерація (FIA) опублікувала календар «Формули-1» на сезон 2018 року. У наступному сезоні очікується 21 етап, але проведення Гран-прі Китаю і Сінгапуру буде підтверджено пізніше власниками комерційних прав.
Головні особливості нового календаря: перенесення Гран-прі Азербайджану з червня на квітень, Гран-прі Росії – з початку травня на кінець вересня, а також повернення Гран-прі Франції, який за традицією пройде перед гонками в Австрії, Великобританії та Німеччини.
"Формула-1". Сезон-2018
25 березня - Мельбурн, Австралія
8 квітня - Шанхай, Китай
15 квітня - Сахір, Бахрейн
29 квітня - Баку, Азербайджан
13 травня - Барселона, Іспанія
27 травня - Монако
10 червня - Монреаль, Канада
24 червня - Ле-Кастелле, Франція
1 липня - Шпілберг, Австрія
8 липня - Сільверстоун, Великобританія
22 липня - Хоккенхайм, Німеччина
29 липня - Будапешт, Угорщина
26 серпня - Спа-Франкоршам, Бельгія
2 вересня - Монца, Італія
16 вересня - Сінгапур, Сінгапур
30 вересня - Сочі, Росія
7 жовтня - Сузука, Японія
21 жовтня - Остін, США
28 жовтня - Мехіко, Мексика
11 листопада - Сан-Паулу, Бразилія
25 листопада - Яс-Маріна, Абу-Дабі