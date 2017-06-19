Сезон-2018 в "Формулі-1": відомі всі міста і дати

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) опублікувала календар «Формули-1» на сезон 2018 року. У наступному сезоні очікується 21 етап, але проведення Гран-прі Китаю і Сінгапуру буде підтверджено пізніше власниками комерційних прав.

Головні особливості нового календаря: перенесення Гран-прі Азербайджану з червня на квітень, Гран-прі Росії – з початку травня на кінець вересня, а також повернення Гран-прі Франції, який за традицією пройде перед гонками в Австрії, Великобританії та Німеччини.

"Формула-1". Сезон-2018

25 березня - Мельбурн, Австралія

8 квітня - Шанхай, Китай

15 квітня - Сахір, Бахрейн

29 квітня - Баку, Азербайджан

13 травня - Барселона, Іспанія

27 травня - Монако

10 червня - Монреаль, Канада

24 червня - Ле-Кастелле, Франція

1 липня - Шпілберг, Австрія

8 липня - Сільверстоун, Великобританія

22 липня - Хоккенхайм, Німеччина

29 липня - Будапешт, Угорщина

26 серпня - Спа-Франкоршам, Бельгія

2 вересня - Монца, Італія

16 вересня - Сінгапур, Сінгапур

30 вересня - Сочі, Росія

7 жовтня - Сузука, Японія

21 жовтня - Остін, США

28 жовтня - Мехіко, Мексика

11 листопада - Сан-Паулу, Бразилія

25 листопада - Яс-Маріна, Абу-Дабі