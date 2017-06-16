У Формулі-1 в наступному сезоні з'явиться команда з Китаю

В наступному календарному році у Формулі-1 може з'явитися команда з Китаю, повідомляє Sport.ua з посиланням на Auto Motor und Sport.

Повідомляється, що вона буде базуватися у Великобританії.

За інформацією видання, було кілька спроб переманити співробітників нинішніх команд в нову.

«До деяких з наших людей зверталися з питанням про те, чи цікаво їм попрацювати в новій команді», – повідомив керівник команди Red Bull Racing Крістіан Хорнер.

Додамо, що для реєстрації нової команди у Формулі 1 потрібні фінансові гарантії у розмірі 20 мільйонів доларів, ліцензія FIA і підтвердження фінансування команди протягом п'яти років.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні-2017 в чемпіонаті світу з автоперегонів серії Формули-1 беруть участь 10 команд і 22 пілота. У двох колективах протягом сезону виступали по 3 пілоти.