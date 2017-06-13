У "Формулі-1" команда Williams здійснила найшвидший піт-стопа сезона

Техніки команди Williams впоралися зі своїм завданням за дві секунди з невеликим!

Команда "Формули-1" Williams встановила рекорд нинішнього сезону за швидкістю проведення піт-стопа, повідомляє Twitter «Королівських гонок». Механіки британської команди провели піт-стоп за 2,17 секунди на Гран-прі Канади. Завдяки оперативності пілот команди Williams Ленс Стролл набрав перші очки у Формулі-1, посівши дев'яте місце. 2.17 seconds = a new record for 2017!



@WilliamsRacing@DeutschePostDHL#F1pic.twitter.com/KYpvmx5P8j — Formula 1 (@F1) 13 червня 2017 р.

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