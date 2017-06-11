Британець Хемілтон переміг на етапі "Формули-1" Гран-прі Канади

Британський гонщик команди "Мерседес" Люіс Хемілтон став переможцем етапу "Формули-1" - Гран-прі Канади, який проходив у Монреалі. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

На шляху до перемоги Хемілтон не зустрів ніяких перешкод. Британець, який стартував з поул-позишн, лідирував всю дистанцію і першим побачив картатий прапор. Це його шоста перемога в Монреалі.

Другим фінішував ще один пілот з "Мерседеса" Валттері Боттас. На початку гонки Боттас деякий час їхав на третьому місці, після того як на старті його випередив Макс Ферстаппен. Але незабаром у Ферстаппена відмовила батарея, внаслідок чого йому довелося зупинити машину. Боттас ж вийшов на друге місце і більше вже не віддавав його.

Даніель Ріккардо з "Ред Булл" прийшов до фінішу третім.

Що стосується гонщиків "Феррарі", то вони провели невдалу гонку. Себастьян Феттель, який почав заїзд з другого місця, на старті втратив дві позиції і опустився на четверте місце. Саме на четвертій позиції Феттель і фінішував. Доповнили шістку Перес і Вікон.