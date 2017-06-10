Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Канади Формули-1

У Монреалі (Канада) на автодромі Жиля Вільнева завершилася кваліфікація Гран-прі Канади Формули-1, де перемогу здобув британський пілот Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон на боліді німецької команди Mercedes подолав своє найшвидше коло за 1 хвилину 11.459 секунди.

Його суперником на першій решітці стартового поля стане німецький пілот італійської Ferrari Себастьян Феттель (1:11.789).

На другий решітці стартують партнер Хемілтона по команді Валттері Боттас з Фінляндії (1:12.177) і, відповідно, партнер Феттеля, ще один пілот з Фінляндії Кімі Райкконен (1:12.252).

5-6 місця у пілотів Red Bull Макса Ферстаппена і Даніеля Ріккардо.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Канади відбудеться в неділю, 11 червня.