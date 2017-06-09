Німецький Audi може заявити команду у Формулу-1

Керівництво німецького автовиробника Audi не виключає появу своєї команди Формули-1 після 2020 року, повідомляє SportArena.

Нещодавно Audi пішла з чемпіонату світу з перегонів на витривалість і зосередилася на Формулі-Е. Після цього з'явилися чутки про те, що в осяжному майбутньому німецька компанія може увійти в Формулу-1.

На недавніх зборах автовиробників, які проводили Міжнародна федерація автоспорту (ФІА) і Формула-1, обговорювалися питання зміни технічного регламенту після 2020 року. Концерн Volkswagen, в який входить і Audi, на цьому зібранні представляв бос Lamborgini Стефано Доменікалі.

Тепер же глава Audi Дітер Гасс заявив, що не виключає появи своєї команди у Формулі-1:

«Як і всі потенційні виробники, ми були запрошені на збори і обговорювали можливу участь у Формулі-1. Якщо ми вирішимо брати участь у 2021 році, то ми повинні прийняти це рішення дуже скоро. У Формулі-1 повинні відбутися технічні зміни, але я не знаю, чи відбудуться вони. Але ми поки що не впевнені в тому, що Формула-1 цікава нам з точки зору маркетингу. Формула-Е виглядає більш логічним вибором для нас», — цитує Гасса f1i.com.