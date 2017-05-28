Німець Себастьян Феттель виграв престижну гонку "Формули-1" Гран-прі Монако

Німецький пілот команди "Феррарі" Себастьян Феттель став переможцем одного з найпрестижніших етапів "Формули-1" Гран-прі Монако.

Стартувавши другим, гонщик зумів випередити напарника по команді Кімі Райкконена. Третім фінішував Даніель Ріккардо з команди "Ред Булл", повідомляє офіційний сайт змагань.

78 кіл Гран-прі Монако завершилися неймовірною і дуже важливою перемогою Феттеля, який випередив конкурентів завдяки відкладеному на кілька кіл піт-стопу.

Для команди "Феррарі" цей тріумф у Монако став першим за довгих 16 років, а дубль на подіумі дозволив "Феррарі" посісти перше місце в Кубку конструкторів. Льюїс Хемілтон фінішував лише сьомим, хоча після його результату у кваліфікації (13-й) цей підсумок для британця можна назвати успішним.