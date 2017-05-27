Пілоти Ferrari виграли кваліфікацію Гран-прі Монако Формули-1, Хемілтон - 14-й

16:57, 27 травня 2017
Мотор
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Завершилася кваліфікація одного з найпрестижніших етапів "формулічної" серії.

Для Райкконена цей поул став 17-м в кар'єрі і першим з Гран Прі Франції 2008 року / Reuters

У Монте-Карло завершились кваліфікаційні змагання етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1 Гран-прі Монако, де перші два місця посіли гонщики італійської Ferrari, повідомляє офіційний сайт змагань.

Пілот з Фінляндії Кімі Райкконен став найшвидшим у кваліфікації, проїхавши своє краще коло з результатом 1 хвилина 12.178 секунди. Цей результат став абсолютним рекордом траси Монте-Карло. У той же час, його напарник Себастьян Феттель подолав своє найшвидше коло на 0,043 секунди повільніше - за 1:12,221.

Третє місце на стартовій решітці перед гонкою займе пілот Mercedes Валттері Боттас з результатом 1:12,223.

Його напарник по команді Льюїс Хемілтон сенсаційно не пройшов у третій раунд кваліфікації. Вирішальну спробу він не зміг завершити через жовті прапори, викликані аварією Стоффеля Вандорна, що сталася прямо перед автомобілем англійця. У результаті Хемілтон посів у кваліфікації лише 14-е місце.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Монако відбудеться у неділю, 29 травня.

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Теги: #Формула-1#гонка