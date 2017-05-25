Феттель став найшвидшим пілотом за підсумками першого дня Гран-прі Монако Формули-1

Німецький гонщик італійської команди Ferrari Себастьян Феттель встановив найкращий час дня в Монте-Карло, оновивши абсолютний рекорд траси, повідомляє Motorsport.

Додаючи з кожним колом, гонщик Ferrari довів свій результат до 1:12.720, що стало кращим часом не тільки другого тренування і всього четверга, але і абсолютним рекордом для міської траси в Монако.

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У той же час, Ленс Стролл став єдиним, для кого тренування в цей день закінчилися аварією. Канадський гонщик Williams не впорався з керуванням на повороті «Массне», вдарив правою частиною машини огорожу і зламав підвіску. Заїзди були перервані червоними прапорами поки судді прибирали машину та її уламки з траси.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Монако відбудеться в неділю, 28 травня.