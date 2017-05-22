Колишній чемпіон MotoGP помер внаслідок аварії під час велопрогулянки

Колишній чемпіон MotoGP Нікі Хейден помер внаслідок травм, отриманих у велосипедній аварії в Італії, повідомляє Motorsport.

35-річний гонщик Honda був збитий легковим автомобілем під час їзди на велосипеді у Ріміні минулої середи після етапу в Імолі світового Супербайку.

Він був доставлений до місцевої лікарні з важкими травмами голови та грудної клітини. Після цього його перевели до реанімаційного відділення лікарні Maurizio Bufalini в Чезені, де лікарі підтвердили родичам американця, що під час аварії він отримав серйозні пошкодження мозку.

Хейден помер від травм у понеділок.

До останніх хвилин поруч із ним були його наречена Джекі, батьки Ерл і Роуз, два брати Роджер Лі і Томмі та дві сестри Дженні і Кетлін.