Український екіпаж зберіг 2-е місце в WRC Trophy, але не зумів фінішувати на Ралі Португалії

Екіпаж Eurolamp WRT подолав всю дистанцію швидкісних ділянок Ралі Португалії, зберігши другу позицію в заліку WRC Trophy, але через технічні проблеми не зміг дістатися до фінального пункту контролю часу, повідомляє офіційний сайт команди.

Через кілометр від старту останньої спецділянки Ралі Португалії, Power Stage Fafe, після удару правим колесом об камінь автомобілем Валерія Горбаня і Сергія Ларенса лопнув привід. Незважаючи на поломку, екіпаж зміг подолати СУ, хоча і втратив при цьому близько трьох хвилин. Однак на дорожній секції сталася ще одна неприємність.

«З поламаним приводом ми ще могли продовжувати рух і закінчити гонку. Але, на жаль, після фінішу СУ почала витікати охолоджуюча рідина, і двигун став перегріватися. Зупинившись, ми спробували виявити місце витоку, але, розібравши підлогу автомобіля, так і не змогли його знайти...» — розповів Валерій Горбань.

Наступного разу Eurolamp World Rally Team вийде на старт Чемпіонату світу через місяць — з 26 червня по 2 липня команда візьме участь у Ралі Польщі.