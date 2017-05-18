Українська ралійна команда Eurolamp WRT побореться в WRC Trophy з двома суперниками

На Ралі Португалії в заліку WRC Trophy побореться відразу три суперника, повідомляє офіційний сайт української команди Eurolamp WRT.

Крім Валерія Горбаня і Сергія Ларенса в числі тих, що стартують на Ралі Португалії в заліку WRC Trophy значаться також чехи Мартін Прокоп і Ян Томанек і французи Жан-Мішель Рау і Тома Ескартефігю. Три різних екіпажу на трьох різних автомобілях — відповідно, Mini JCW WRC, Ford Fiesta RS WRC і Citroen DS3 WRC — цілком повноцінна сюжетна лінія португальського етапу. І є всі підстави вважати, що ця сюжетна лінія буде по своєму цікавою. У всякому разі, дует української команди чекає гонку з нетерпінням.

«Природно, для нас — як, напевно, і для будь-якого іншого екіпажу — чим більше суперників,тим краще. Це додаткова мотивація, і додаткова відповідальність. Коли на трасі є реальне суперництво, цікавіше і вести боротьбу, і спостерігати за цією боротьбою зі сторони», — зазначив лідер Eurolamp WRT Валерій Горбань.

«Крім того, є ще один момент, який підштовхує нас. На жаль, ралі в Аргентині не принесло задоволення ані нам, ані нашим уболівальникам. Через поломку автомобіля ми були змушені зійти з дистанції достроково. Тому перед Ралі Португалії налаштовані на результат!»

Свій бойовий настрій Валерій Горбань і Сергій Ларенс підкріпили тренуванням, яке відбулося напередодні в Португалії. Українська команда провела два тренувальних дні в районі міста Фафе, отримавши можливість попрацювати над варіантами настройки підвіски саме для північних районів Португалії, де буде проходити гонка, моделюючи м'яке, сильно розриваюче при повторному проходженні покриття швидкісних ділянок. Всього по ходу тренування в «бойовому режимі» було пройдено близько 130 кілометрів.

Ралі Португалії стартує в четвер увечері, 18 травня, і триватиме до неділі, 21 травня. За чотири дні учасники португальської етапу подолають 19 швидкісних ділянок довжиною в 350 кілометрів.