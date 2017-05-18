Сім'ю Міхаеля Шумахера шантажували, погрожуючи життям дітей гонщика

Дружина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера піддалася серйозній загрозі з боку зловмисника. Невідомий влаштував дружині легендарного гонщика Корінні шантаж.

У лютому 2016 року 25-річний чоловік направив Корінні Шумахер лист електронною поштою. Там говорилося, що якщо 900 тисяч євро не надійдуть на рахунок до 31 березня, то діти будуть убиті тим чи іншим способом.

Як передає видання Bild, поліцейським вдалося знайти здирника за номером рахунку, про який він як раз і повідомив у листі дружині Шумахера. Його затримали. У суді зловмисник визнав свою провину, проте не зміг пояснити, навіщо це зробив.

Як повідомляв УНІАН, сім'я Міхаеля Шумахера раніше виграла суд у німецького журналу Bunte, який опублікував неправдиві відомості про здоров'я та самопочуття легендарного спортсмена.

У грудні 2013 року легенда Формули-1 під час катання на лижах у французьких Альпах в результаті падіння отримав важку черепно-мозкову травму, після чого півроку перебував у комі. Про нинішній стан здоров'я 48-річного екс-чемпіона світу практично нічого не відомо.