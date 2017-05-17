У Канаді на честь п’ятьох легенд Формули-1 випустили колекційні поштові марки

Пошта Канади випустила серію з п’яти спеціальних марок на честь п’яти легендарних пілотів, які разом виграли 17 гонок Гран-прі Канади.

Триразовий чемпіон Формули-1 сер Джекі Стюарт та вдова славетного пілота "Феррарі" Жіля Вільньова - Джоан Вільньов - допомогли представити п’ять марок, що відзначають 50-ту річницю проведення першої гонки в цій країні.

На марках вшановані п’ять пілотів-переможців кожного десятиріччя Ф1 в Канаді - сер Джекі Стюарт (Шотландія), Жіль Вільньов (Канада), Айртон Сенна (Бразилія), Міхаель Шумахер (Німеччина) та Льюїс Хемілтон (Англія).

Ці п’ять пілотів разом виграли 220 Гран-прі – 17 з них канадські – та завоювали 16 чемпіонських титулів, повідомляє motorsport.com.

Між 1994-м та 2004 роками німець Міхаель Шумахер виграв сім Гран-прі Канади. Британець Льюїс Хемілтон, який є чинним пілотом Ф1, виграв п’ять. Він сподівається завоювати шосту перемогу під час 38-го Гран-прі на трасі імені Жіля Вільньова 11 червня.

Джекі Стюарт та Айртон Сенна виграли по дві канадські гонки – Стюарт на Моспорті в Онтаріо у 1971-му та 1972 роках, а Сенна в Монреалі у 1988-му та 1990 роках.

Нарешті, канадець Жіль Вільньов виграв свій перший Гран-прі на острівній трасі, яка тепер носить його ім’я, і залишається єдиним канадцем, який виграв гонку в Канаді.