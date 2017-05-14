Британець Льюїс Хемілтон в боротьбі з німцем Феттелем став переможцем Гран-прі Іспанії

У неділю завершився черговий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1" - Гран-прі Іспанії.

Британський гонщик "Мерседеса" Льюїс Хемілтон здобув перемогу в Барселоні, випередивши Себастьяна Феттеля і Даніеля Ріккардо, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Боротьбу за перемогу фактично вели двоє гонщиків: Льюїс Хемілтон і Себастьян Феттель

На старті ініціативу захопив Феттель. Німець, який почав гонку з другої позиції, краще стартував і захопив лідерство, відтіснивши Хемілтона на друге місце.

Протягом великої частини гонки Льюїс впритул переслідував Себастьяна. Вирішальний обгін вдався йому в кінці головної прямої на 44-му колі. На решті дистанції Хемілтон утримав лідерство і першим побачив картатий прапор. Феттель змушений був задовольнитися другим місцем.

Третє місце перейшло до Даніеля Ріккардо з "Ред Булла".

Двоє інших претендентів на високі місця вибули на самому початку гонки, коли Кімі Райкконен підбив машину Макса Ферстаппена, і обидва зійшли з дистанції.