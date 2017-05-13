Хемілтон виграв кваліфікацію етапу "Формули-1" Гран-прі Іспанії
Британець із "Мерседес" на 0,051 секунди випередив німця Себастьяна Феттеля з "Феррарі"
В Іспанії завершилася кваліфікація етапу Гран-прі в рамках чемпіонату світу з автогонок "Формули-1", де перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон на "Мерседес", повідомляє офіційний сайт змагань.
Хемілтон подолав 12 кіл під час кваліфікації, а найшвидший з них промчав за 1 хвилину 19,149 секунди.
Друге місце на рахунку німця Себастяна Феттеля з "Феррарі" - 1:19,200, який стартуватиме поруч з Хемілтоном на першій лінії стартового поля. Другу лінію займуть їхні партнери по командам - фін Валері Боттас з "Мерседес" - 1:19 373 і його співвітчизник Кімі Райкконен з Ferrari - 1:19,439.
Гонка Гран-прі Іспанії відбудеться 14 травня.
Гран-прі Іспанії. Барселона
Кваліфікація
1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 1.19,149
2. Себастьян Феттель (Феррарі) – 1.19,200
3. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.19,373
4. Кімі Райкконен (Ferrari) – 1.19,439
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.19,706
6. Даніель Ріккардо (Ред Булл) – 1.20,175
7. Фернандо Алонсо (Макларен) – 1.21,048
8. Серхіо Перес (Форс-Індія) – 1.21,070
9. Феліпе Маса (Вільямс) – 1.21,232
10. Естебан Вікон (Форс-Індія) – 1.21,272