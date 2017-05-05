Міхаель Шумахер виграв судовий процес у німецького журналу

Німецький журнал Bunte повинен виплатити колишньому гонщику "Формули-1" Міхаелю Шумахеру компенсацію в розмірі 50 тисяч євро за невірну інформацію, опубліковану в грудні 2015 року. Крім того, одне з найбільш багатотиражних німецьких видань візьме на себе більшу частину судових витрат (65 відсотків).

Про це йдеться у рішенні Земельного суду в Гамбурзі, яке було винесене в п'ятницю, 5 травня, повідомляє DW.

Журнал Bunte, який пише про життя знаменитостей, в кінці 2015 року - через два роки після нещасного випадку у французьких Альпах - повідомив про те, що знаменитий німецький гонщик став на ноги. Номер за 22 грудня вийшов з таким заголовком на обкладинці: "Це більше, ніж різдвяне диво - Міхаель Шумахер знову може ходити".

"Ми припускаємо, що це твердження було помилковим", - заявила головуюча суддя Сімоне Кефер. За її словами, сума компенсації могла б бути вище, однак суд взяв до уваги, що у видання малося джерело, яке повідомило про можливе поліпшення стану колишнього спортсмена.

Сім'я Шумахера вимагала в якості компенсації не менше 100 тисяч євро.

У грудні 2013 року знаменитий гонщик Міхаель Шумахер, який катався на лижах у французьких Альпах, внаслідок падіння і удару головою об камінь отримав важку черепно-мозкову травму, після чого близько півроку знаходився в комі. Про нинішній стан здоров'я 48-річного екс-чемпіона світу практично нічого не відомо.