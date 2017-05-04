Іспанський гонщик Фернандо Алонсо на тестах збив двох птахів (відео)

Два птахи опинилися на шляху іспанського гонщика Фернандо Алонсо під час його перших заїздів в Індіанаполісі.

Птахи, які намагалися злетіти з асфальту, потрапили в машину Фернандо Алонсо одночасно, повідомляє motorsport.com.

Птахи загинули миттєво. На щастя для гонщика, удари припали в колеса, а не у шолом, що, з огляду на високу швидкість, могло стати причиною серйозної травми.

Після інциденту команда Andretti Autosport покликала свого пілота в бокси, де механіки витратили деякий час, щоб очистити машину.

Сам Алонсо на прес-конфереції після тестів відзначив, що насправді на трасі було три птахи, але одному вдалося врятуватися.

«Я бачив, як птах опустився на третій поворот на моїй передостанній серії кіл, і я трохи підняв ногу з педалі газу, тож врятував йому життя. Але в гонці я б, скоріше за все, цього не зробив. Двох інших птахів, які були на виході з першого поворота, я не помітив», - сказав Алонсо.

В інших аспектах автотести завершилися успішно: Алонсо пройшов випробування, необхідні для участі в гонці «Інді 500», яка відбудеться 28 травня.

"Індіанаполіс 500" - щорічна гонка, яка з 1911 року проходить у американському поселенні Спідвей у передмісті Індіанаполісу, штат Індіана.