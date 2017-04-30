Пілот Mercedes Боттас виграв першу гонку в кар'єрі в Формулі-1 на Гран-прі Росії

У Сочі завершилася гонка етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формули-1 Гран-прі Росії, в якій перемогу святкував фінський гонщик Валттері Боттас з німецької команди Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань.

Пілот подолав дистанцію в 52 кола за 1 годину 28 хвилин 08.743 секунди.

Він був на 0,617 секунди швидший за німця Себастьяна Феттеля з італійської "Феррарі". Третє місце на рахунку іншого фінського гонщика Кімі Райкконена, який також представляє "Феррарі" - рівно 11 секунд відставання.

У загальному заліку лідером залишається Феттель - 86 очок. У Льюїса Хемілтона з Merxedes, який сьогодні фінішував четвертим - 73 очки, Боттаса - 63.