Пілот Mercedes Боттас виграв першу гонку в кар'єрі в Формулі-1 на Гран-прі Росії
16:53, 30 квітня 2017Мотор
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Фінський гонщик обігнав менш ніж на секунду Себастьяна Феттеля з "Феррарі".
Боттас виграв гонку в Сочі / Reuters
У Сочі завершилася гонка етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формули-1 Гран-прі Росії, в якій перемогу святкував фінський гонщик Валттері Боттас з німецької команди Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань.
Пілот подолав дистанцію в 52 кола за 1 годину 28 хвилин 08.743 секунди.
Він був на 0,617 секунди швидший за німця Себастьяна Феттеля з італійської "Феррарі". Третє місце на рахунку іншого фінського гонщика Кімі Райкконена, який також представляє "Феррарі" - рівно 11 секунд відставання.
У загальному заліку лідером залишається Феттель - 86 очок. У Льюїса Хемілтона з Merxedes, який сьогодні фінішував четвертим - 73 очки, Боттаса - 63.
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