Райкконен виграв першу частину вільних заїздів на Гран-прі Росії Формули-1
13:52, 28 квітня 2017Мотор
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Фінський гонщик випередив найближчого переслідувача на 0,045 секунди.
Райкконен виграв першу вільну практику в Сочі / Reuters
У Сочі завершилася перша вільна практика етапу Формули-1 Гран-прі Росії, де кращий результат на колі показав Кімі Райкконен з Фінляндії (Ferrari), повідомляє F-1 news.
Райкконен проїхав 19 кіл, на кращому з яких покзал результат 1 хвилина 36.074 секунди.
Він на 0,045 секунди випередив Валері Боттаса і на 0,607 - Льюїса Хемілтона (обидва - Mercedes). Решта пілоти відстали більш ніж на секунду.
Як повідомляв УНІАН, кваліфікація Гран-прі Росії відбудеться в суботу, 29 квітня.
Гонка на автодромі Сочі пройде в неділю, 30 квітня.
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