Райкконен виграв першу частину вільних заїздів на Гран-прі Росії Формули-1

У Сочі завершилася перша вільна практика етапу Формули-1 Гран-прі Росії, де кращий результат на колі показав Кімі Райкконен з Фінляндії (Ferrari), повідомляє F-1 news.

Райкконен проїхав 19 кіл, на кращому з яких покзал результат 1 хвилина 36.074 секунди.

Він на 0,045 секунди випередив Валері Боттаса і на 0,607 - Льюїса Хемілтона (обидва - Mercedes). Решта пілоти відстали більш ніж на секунду.

Як повідомляв УНІАН, кваліфікація Гран-прі Росії відбудеться в суботу, 29 квітня.

Гонка на автодромі Сочі пройде в неділю, 30 квітня.