У Лондоні заарештований власник команди Формули-1

Власник команди Force India Віджей Малья заарештований лондонською поліцією у вівторок. Про це повідомляє motorsport.

Індійський бізнесмен постане перед британським судом за звинувачення у фінансових махінаціях і ухиленні від сплати податків. Крім того, Міністерство внутрішніх справ Британії схвалило запит про екстрадицію Мальї в Індію, щоб не зіпсувати відносини між країнами. До суду бізнесмен залишиться під вартою.

Повідомляється також, що через проблеми з фінансовими органами бізнесмен вже давно був позбавлений права виїзду за територію Британських островів. Єдиною гонкою Формули-1, яку він відвідав у минулому сезоні, була Гран-прі Великобританії.

У нинішньому сезоні після трьох Гран-прі команда Force India посідає 4-е місце в Кубку Конструкторів.