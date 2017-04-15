Боттас виграв кваліфікацію Гран-пррі Бахрейну Формули-1

У Бахрейні завершилася кваліфікація чергового етапу чемпіонату світу по автогонках в класі Формула-1.

Валері Боттас показав час 1 хвилина 28,769 секунди. Другим став його партнер по команді британець Люіс Хемілтон (+0,023 секунди), третім — пілот «Феррарі» німець Себастьян Феттель (+0,478).

"Величезне спасибі команді за чудову машину. Разом з Люісом ми стартуємо з першого ряду – ми відмінно попрацювали в цей уїк-енд, зосередившись на тому, щоб машина була швидка ввечері, в більш прохолодних умовах. Сподіваюся, завтра все буде так само, - зазначив пілот. - У Бахрейні не найпростіша траса, тут кілька складних гальмувань, де легко заблокувати колеса або пропустити. Щоб проїхати швидке коло, машина повинна бути добре збалансована, але в результаті мені вдалося показати час, якого виявилося достатньо для поула".

Гонка Гран-прі Бахрейна відбудеться 16 квітня.