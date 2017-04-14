Гонщики Формули-1 не підтримали рішення Алонсо пропустити Гран-прі Монако заради Інді-500

Суперники Фернандо Алонсо по Формулі 1 не пропустили б Гран Прі заради іншої гонки, як це збирається робити іспанець у своєму прагненні виступити на Індіанаполісі-500 цього року, повідомляє Motorsport.

Гонщик McLaren виступить на Інді замість гоночного вікенду Гран Прі Монако, і той факт, що він пропустить гонку, став найбільшою несподіванкою для інших гонщиків Ф1.

Льюіс Хемілтон сказав, що він ніколи не пропустить гонку Ф1 заради будь-чого іншого, у той час як Ніко Хюлкенберг, який виграв 24 години Ле-Мана у 2015 році разом із Porsche, заявив, що його ситуація мала чим нагадує обставини Алонсо.

«У моєму випадку все було геть інакше, я не залишав Ф1 так, як він це робить, - сказав Хюлькенберг. - Я ніколи не зробив би так, якби мені довелося пропустити гонку, особливо Монако. Я трохи здивований, як і всі, цієї ситуацією».

Читайте такожГонщик Формули-1 Алонсо запустив свій модний брендХюлькенберг також додав, що мав більше часу на підготовку до Ле-Мана, ніж Алонсо до Інді-500. «Я багато не знаю про Інді, але він ніколи не пілотував ці автомобілі на овалах, - додав він. - Думаєте, можна просто прийти і виграти так легко? Я, принаймні, півроку практикувався і тренував навички. Це звучить як великий виклик, але Фернандо любить виклики».

Роман Грожан теж проявляв інтерес до старту в NASCAR, де виступає Haas, і сказав, що він занадто прихильно ставиться до Ф1, аби розглядати можливість зробити вибір Алонсо.

«Я б 100 відсотків не зробив це. Я дуже важко працюю , аби покращити результати команди, - сказав Грожан. - Я дійсно хотів би виступити в NASCAR, але як частина проекту, особливо у Haas або Honda у Формулі 1, потрібно робити все для підтримки команди на топ-рівні і це важливіше. Я здивований, що він може пропустити гонку і сказати: "Я збираюся виступити в іншій серії". Це добре для автоспорту, коли гонщики Формули 1 приходять до Індіанаполісу, але ви можете зробити це, коли ви фінішуєте у Ф1. Не знаю, як це виглядає з боку, я просто кажу, що не зробив би так, якби мав шанс».

Колишній партнер Алонсо по команді Ferrari Феліпе Масса додав: «Якщо ви вирішили провести гонку, як Ніко зробив це в Ле-Мані, і це не співпадає з вікендом Ф1, ніхто не здивується. Але замінити гонку Формули 1 гонкою іншої серії, безумовно, велика несподіванка. Можливо, є й інші рішення щодо цього, яких ми не знаємо. Ми не знаємо, чи це ініціатива Фернандо, чи команди, чи Honda. Але це буде приємно побачити його там у гонках, і я, безумовно, буду дивитися».

Серхіо Перес також висловив свою думку: «Я б не пропустив Монако, це мої улюблені вихідні в році. Я хотів би виступити в інших серіях, у мене є інтерес до IndyCar, а Інді-500 - одна з найвеличніших гонок року. Одна із сильних сторін Фернандо – подолання гоночних ситуацій, а в Інді все вирішуються на останніх 10 колах, так що він буде в порядку».

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Алонсо жодного разу не зумів фінішувати в гонках нинішнього сезону Ф-1 і не набрав жодного очка. Іспанець зійшов з дистанції на 50-му колі Гран-прі Австралії, та на 33-му колі Гран-прі Китаю.